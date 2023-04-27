27 апреля 2023, 12:04
Найденные в Польше фрагменты военного объекта оказались обломками ракеты «земля — воздух»
RMF FM: в 15 километрах от Быдгоща в Польше нашли обломки ракеты «земля — воздух»
Обломки военного объекта, который обнаружили на территории Польши, принадлежат ракете «земля — воздух», сообщила радиостанция RMF FM. Изначально появились данные о том, что в окрестностях населенного пункта Замость нашли фрагменты беспилотника.
По информации RMF FM, обломки ракеты обнаружили примерно в 15 километрах от Быдгоща.
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В этом городе находятся военно-авиационный завод № 2 и завод электромеханических изделий «Белма». Также в Быдгоще расположен учебный центр объединенных сил НАТО, уточнило РИА «Новости».
Пока неизвестно, был ли взрыв на месте падения снаряда. Там нашли большую воронку в земле, но среди обломков не было боеголовки, уточнила радиостанция.
Место падения ракеты оцепили. Местные власти заявили, что безопасности жителей ничто не угрожает. По факту случившегося начала проверку и окружная прокуратура.
Польша
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