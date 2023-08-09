Мир 09 августа 2023, 23:17 Найденные в Белом доме наркотики оставил близкий для семьи Байдена человек — СМИ New York Post: найденный в Белом доме кокаин оставил близкий для семьи Байдена человек Pxhere

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Найденные в июле наркотики в Белом доме принадлежат человеку из окружения семьи американского президента Джо Байдена. Об этом сообщила газета New York Post.

«Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле [Белого дома] в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из „близкого окружения семьи Байдена“», — указали в публикации.

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При этом сам глава Белого дома, согласно данным газеты, вероятнее всего знает, кому именно принадлежат наркотики.

Американская Секретная служба заявляла о невозможности установить личность, которая оставила пакеты с веществом в администрации президента. Но по информации знакомых с ситуацией источников, на самом деле власти смогли собрать необходимые улики, чтобы точно определить имя этого человека.

Пакет с наркотиками нашли в июле в библиотеке Белого дома. Экспертиза показала, что в мешке находился кокаин. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что наркотики оставили в западном крыле администрации для самого Байдена или его сына Хантера.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что кокаин припасли для украинского лидера Владимира Зеленского — вместо выпрашиваемых им истребителей F-16.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла деятельность Секретной службы США, которая занималась расследованием дела и закрыла его. По ее словам, специалисты организации могли «и на самих себя выйти».