Найденное у берегов Ирландии любовное письмо времен Второй мировой войны расшифровали

Специалисты восстановили любовное письмо времен Второй мировой войны. Послание нашли на затонувшем грузовом судне SS Gairsoppa недалеко от побережья Ирландии.

Как сообщило The Irish Times, письмо написано неизвестным военным в 1941 году женщине по имени Ирис. Эксперты смогли частично расшифровать его содержание.

«Береги себя, моя дорогая, не только ради себя, но и ради меня. Представь, что мои губы плотно прижаты к твоим, и я крепко обнимаю тебя. Будем надеяться, что эта кровавая война скоро закончится», — писал офицер.

Рукопись оказалась одним из 717 посланий, которые корабль так и не доставил. Судно шло из Калькутты (Индия) в британский Ливерпуль с партией серебра для помощи армии Великобритании. Однако SS Gairsoppa уничтожила немецкая подводная лодка 16 февраля 1941 года. Тогда на борту находились 86 членов экипажа. Лишь один из них выжил.

Грузовое судно лежало на дне почти 70 лет. Во второй половине 2000-х годов его обнаружила американская компания, которая занималась глубоководными исследованиями. Представители этой компании в 2010 году договорились с британским правительством, что будут искать и доставать с затонувшего корабля ценные предметы. Из-под обломков удалось извлечь свыше 100 тонн серебра и письма.