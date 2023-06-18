Мир 18 июня 2023, 21:35 Найденная живой в гробу женщина скончалась в больнице El Universo: найденная живой в гробу женщина в Эквадоре скончалась в больнице Freepik

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Пациентка одной из больниц Эквадора скончалась после того, как ее нашли живой в похоронном бюро во время подготовки к захоронению тела. Об этом сообщило издание El Universo.

В пятницу, 9 июня, 76-летняя Белла Монтойа попала в больницу города Бабаойо. Врачи подозревали у женщины инсульт, ее сердце останавливалось. Медики старались спасти женщину, однако ее тело не реагировало на их действия. В результате медработники констатировали смерть пациентки.

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Родственники Монтойи в этот же день отвезли ее тело в похоронное бюро, но во время подготовки к погребению заметили, что женщина дышит. Пациентку сразу отвезли в ту же больницу, откуда она прибыла. В отношении медработников начали проверку.

Однако во второй раз чуда не произошло, 16 июня Монтойа умерла в палате интенсивной терапии.

Ранее хирурга из Австралии оштрафовали за ампутацию не той ноги. В итоге пациент лишился обеих конечностей.