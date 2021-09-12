Найдена мертвой женщина, выигравшая в лотерею $37 млн

Ирландка Маргарет Лафри, ставшая победительницей лотереи EuroMillions, была найдена мертвой в своем доме. Ранее она говорила, что деньги не принесли ей ничего, кроме горя, и разрушили ее жизнь. Полиция утверждает, что ее смерть не выглядит криминальной, но нужно дождаться результатов экспертизы.

Тело 56-летней женщины обнаружили полицейский в ее доме за 175 тысяч долларов (12,7 миллиона рублей) в Ко-Тайроне в Северной Ирландии. Лафри в 2013 году выиграла 37 миллионов долларов (2,837 миллиардов рублей), напомнил Insaider. Она купила билет в местном магазине, куда пришла распечатать бланки заявления о приеме на работу. В то время Маргарет была безработной и жила на пособие размером 80 долларов (5 820 рублей) в неделю.

После выигрыша Маргарет Лафри сделала много пожертвований семье, друзьям, соседям и местным благотворительным организациям. Но деньги не принесли ей счастья.

«Я не религиозна, но если и есть ад, то я в него попала. Это было так ужасно! Нет смысла иметь 37 миллионов и быть одиноким», — говорила она прессе в 2019 году.

Маргарет Лафри не была замужем и не имела детей. Соседи говорят о ней как о тихой женщине, которая как минимум половину выигрыша отдала на благотворительность.

«Я знал ее до того, как она выиграла деньги, она была тихой. После выигрыша она не изменилась. Она делала пожертвования, о которых люди никогда не узнают», — сказал ее сосед Пол Галлахер.

В 2015 году Маргарет Лафри была осуждена за нападение на водителя такси в состоянии алкогольного опьянения. В результате ее приговорили к 150 часам общественных работ.

В июле пенсионер с Сахалина выиграл в государственную лотерею «Спортлото «4 из 20» 512 миллионов рублей.