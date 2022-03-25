Найден второй черный ящик на месте крушения Boeing 737 в Китае

На месте крушения самолета Boeing 737 в Китае спасатели обнаружили второй черный ящик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету «Чжунго миньханбао».

Как сообщает издание, обнаружен бортовой самописец полетных данных (FDR). Он способен помочь получить дополнительные данные и восстановить картину происшествия более полно.

Ранее был обнаружен речевой самописец из кабины экипажа (CVR). Он оказался сильно поврежден, но раздел памяти сохранился в исправности. Его доставили в Пекин для расшифровки.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерпел крушение 21 марта. Он направлялся из города Куньмин в юго-западной провинции Юньнань в Гуанчжоу в южной провинции Гуандун. На борту находились 132 человека. Самолет разбился в горной местности на территории округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

Самолет эсплуатировался с 2015 года. После его падения начался пожар. Сообщалось, что находившиеся на месте происшествия спасатели не нашли тела пассажиров Boeing.