Найден способ защитить «Северный поток-2» от санкций США

Большинство санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2» уже работают, но российская сторона может переводить суда, против которых США применили запретительные меры, во все новые фирмы, на деятельность которых Вашингтон повлиять не сможет.

Как заявил в интервью «Московскому комсомольцу» эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков, эти компании потом можно обанкротить, а суда вернуть прежним владельцам. Такая практика ведется с декабря 2019 года.

«Корабли оформлялись на неизвестные структуры, испортить жизнь которым американцы не способны. Конечно, они также автоматически попадают под санкции, но после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам, тому же „Газпромфлоту“», — объяснил он.

Эксперт пояснил, что новых санкций США позволит избежать вмешательство стран Евросоюза. Юшков сообщил, что официальный Берлин, который крайне заинтересован в успешном завершении проекта, требует от Вашингтона убрать из санкционных требований к России все пункты, которые касаются немецких компаний.

В любом случае, европейские предприятия вложили в «Северный поток — 2» около пяти миллиардов евро и покидать проект они не станут.

На днях администрация президента США Джо Байдена назвала строительство «Северного потока — 2» плохой сделкой. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс напомнил о возможности введения новых санкций.