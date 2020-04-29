Найден способ безопасно ходить в рестораны после пандемии коронавируса

В ресторанах Испании введут новые меры безопасности после пандемии COVID-19. Теперь за столиком придется общаться через прозрачный пластиковый экран.

Как сообщило издание The Sun, с таким приспособлением посетители смогут общаться и ужинать вместе, не нарушая правил социального дистанцирования. На столики установили рамки, изготовленными из материала для защиты касс в супермаркетах. После окончания карантина людей будут встречать официанты в масках и перчатках.

Это поможет посетителям не заразиться от человека напротив или проходящих мимо людей. При этом власти столицы уже думают о предоставлении ресторатором дополнительных площадей для того, чтобы разместить столики на максимально возможном расстоянии друг от друга.

Ночные клубы могут заимствовать идеи у китайских коллег — пускать посетителей только в масках и пользоваться дезинфекторами.

Ранее сообщалось, что мир может столкнуться с дефицитом пива после спада COVID-19. Маленькие частные пивоварни оказались под угрозой закрытия из-за того, что все покупают пиво в супермаркетах.