Найден препарат для полной нейтрализации коронавируса

Этот белок легко проникает в клетки тканей, что помогает максимально эффективно бороться с новым вирусом. Для человека он безопасен, так как его молекулы не связываются с клетками — негативные побочные эффекты минимальны.

Препарат обнаружили во время быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут входить в контакт с S-белком коронавируса. Именно через него инфекция проникает в организм.

Ученые уже протестировали белковое соединение на мышах и хомяках. Найденный препарат показал высокую эффективность в лечении последствий заражения 2019-nCoV.

Российским врачам удалось в пять раз снизить смертность пациентов от COVID-19 благодаря препарату сурфактант-БЛ, который получают из бычьих легких.