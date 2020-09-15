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    15 сентября 2020, 07:39

    Найден препарат для полной нейтрализации коронавируса

    Андрей Иванов

    Американские ученые из Питтсбургского университета нашли белок, который даже при минимальной дозировке может нейтрализовать коронавирус. Это соединение, которое в 10 раз меньше, чем антитело, использованное при создании лекарства от COVID-19. Результаты исследования опубликовал журнал Cell.
    Найден препарат для полной нейтрализации коронавируса

    Этот белок легко проникает в клетки тканей, что помогает максимально эффективно бороться с новым вирусом. Для человека он безопасен, так как его молекулы не связываются с клетками — негативные побочные эффекты минимальны.

    Препарат обнаружили во время быстрого анализа 100 миллиардов потенциальных молекул, которые могут входить в контакт с S-белком коронавируса. Именно через него инфекция проникает в организм.

    Ученые уже протестировали белковое соединение на мышах и хомяках. Найденный препарат показал высокую эффективность в лечении последствий заражения 2019-nCoV.

    Российским врачам удалось в пять раз снизить смертность пациентов от COVID-19 благодаря препарату сурфактант-БЛ, который получают из бычьих легких.

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