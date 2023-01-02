Мир 02 января 2023, 00:07 «Наивный ребенок». Киевский экономист оценил слова Зеленского о развитии Украины Экономист Соскин раскритиковал президента Зеленского после заявления о будущем Украины РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский — ребенок, который наивно поверил в обещания Европы помочь в восстановлении страны. О развитии Украины не может быть и речи. Такие заявления сделал экс-советник главы государства экономист Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дите, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» — сказал Соскин.

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Он уверен, что ситуация на Украине не улучшится. Вскоре наступит экономическая стагнация, а репрессии по политическим мотивам усилятся.

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Ранее американцы призвали украинское руководство предоставить налоговую декларацию Зеленского за прошедший год. Возмущенные жители США напомнили, что Америка постоянно выделяет все новые пакеты военной помощи, а украинский лидер не торопится предоставить отчет об использовании полученных средств.