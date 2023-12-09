Мир 09 декабря 2023, 02:46 «Наивная вера». Побывавший на СВО сербский журналист назвал главную ошибку ВСУ Журналист Дамянович: ВСУ зря верили в страх армии РФ перед западными танками РИА «Новости»

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Главная ошибка командования ВСУ — наивная вера во всемогущество западной военной техники. Об этом написал побывавший в зоне СВО журналист Игор Дамянович в статье для сербского издания «Политика».

В качестве подтверждения своих слов автор статьи привел признания раненного бойца ВСУ, который потерял ногу в Запорожье.

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«Весь план большого контрнаступления базировался на простых вещах: москаль видит Bradley, Leopard — и убегает», — заявил командир роты 47-й штурмовой бригады ВСУ Николай Мельник.

Но, как отметил Дамянович, выяснилось, что эти БМП и танки так же беззащитны перед минами, беспилотниками и ПТРК «Корнет».

«А особенно перед ракетами вертолетов Ка-52», — подчеркнул он.

Ранее портал Business Insider написал, что Россия превзошла всех и саму себя в подготовке к украинскому контрнаступлению. По мнению автора материала, причиной провала ВСУ стала эшелонированная линия обороны, которая представляла собой непроходимую зону из минных полей, пересеченной местности, противотанковых рвов, траншей и растяжек.