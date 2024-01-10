Мир 10 января 2024, 14:09 Находящийся в СИЗО польский экс-министр начал голодовку Polsat News: арестованный экс-глава МВД Польши Каминьский объявил голодовку IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/globallookpress

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Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский после своего ареста объявил о начале голодовки. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

«Как политзаключенный, начинаю голодовку с первого дня моего заключения», — заявил экс-министр.

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Польская полиция задержала Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика прямо в президентском дворце в Варшаве. Их обвинили в превышении полномочий. Решение об аресте суд вынес в тот же день — 9 января.

Канцелярия главы государства анонсировала выступление президента Анджея Дуды по вопросу ареста министра и его заместителя в ближайшее время.

После задержания Каминьского и Вонсика в столице Польши прошла демонстрация в их поддержку. На митинг пришли около 300 человек. Демонстранты рассказали, что арест министра оказался для них неожиданностью.

Согласно решению суда, Каминьский и Вонсик не имеют права занимать государственные должности в течение пяти лет, а также не могут быть депутатами.