Мир 04 августа 2023, 03:30 Находящиеся у власти мятежники в Нигере денонсировали военные соглашения с Францией AFP: находящиеся у власти мятежники в Нигере денонсируют военные соглашения с Францией Pxhere

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Захватившие власть в Нигере мятежники объявили о денонсации соглашений о сотрудничестве в области безопасности и обороны с Францией. Об этом сообщило агентство AFP.

Как отметили журналисты, такое решение «Национальный совет по защите родины» принял после столкновения с «бесцеремонным отношением Франции на ситуацию в Нигере».

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Кроме того, «Национальный совет по защите родины» объявил о прекращении полномочий четырех послов Нигера за рубежом. Представитель совета полковник Амаду Абдраман в эфире национального телевидения сообщил, что это дипломаты во Франции, Соединенных Штатах, Нигерии и Того.

Бойцы гвардии президента Нигера в конце июля объявили об отстранении от власти Мохамеда Базума. Лидер повстанцев Абдурахман Чиани стал руководителем переходного правительства. Военные поддержали государственный переворот в стране.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что Штаты намерены добиваться возвращения власти законному правительству Нигера. Для обсуждения развития событий в этой стране Блинкен продолжил контакты с Базумом.