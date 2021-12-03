Находящегося в международном розыске россиянина экстрадировали из Германии по запросу Казахстана

Власти Казахстана экстрадировали из ФРГ россиянина, который подозревается в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан из Германии экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России Шубин Сергей Валерьевич», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, Шубин под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса обманом получил от бизнесмена из Акмолинской области 170 тысяч евро.

Ведомство объяснило, что, хотя между Казахстаном и Германией нет договора о выдаче разыскиваемых лиц, государства смогли договориться об экстрадиции в рамках действующего в международном праве принципа взаимности.

Шубин в данный момент находится в следственного изоляторе Нур-Султана.