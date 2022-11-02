Находящаяся 7 месяцев в коме жительница Индии родила ребенка | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:27 Находящаяся 7 месяцев в коме жительница Индии родила ребенка

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Беременная жительница Индии впала в кому в результате ДТП. Спустя семь месяцев она родила здоровую девочку, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на The Times of India.

Профессор Дипак Гупта рассказал, что пострадавшую привезли в больницу без сознания. В тот момент она была беременна.

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«Женщина открывает глаза, но не реагирует на окружающее», — уточнил специалист.

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Сейчас за пострадавшей ухаживает ее муж, который ради этого бросил работу.