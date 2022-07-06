«Находились в столице Каракалпакии не случайно». Нацгвардия Узбекистана рассказала об участии иностранцев в беспорядках

Во время беспорядков в Каракалпакии задержали иностранцев. По версии следствия, они находились в столице региона не случайно. Нападения готовились заранее, сообщил на брифинге начальник управления Национальной гвардии Узбекистана Зафар Алимов. Его процитировал ТАСС.

«Сейчас тайна следствия не позволяет уточнить детали, но среди задержанных есть представители иностранных государств, которые находились в этот момент в столице Каракалпакии не случайно», — сказал он.

Расследование началось сразу после массовых провокаций в Нукусе. Правоохранители нашли убедительные доказательства того, что они не были стихийными — беспорядки готовили заранее.

Жители Каракалпакии 1 и 2 июля вышли на протесты против изменений в конституции, лишающих регион суверенитета. Пострадали 243 человека, 18 погибли. Власти ввели комендантский час и пошли на компромисс, сохранив автономию. Участие других стран в организации беспорядков заподозрил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.