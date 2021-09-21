Минфин не собирается повышать налоговую нагрузку на «Газпром»

Минфин России не планирует повышать налоговую нагрузку на «Газпром», несмотря на рекордные цены на газ в Европе. Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что в налоговых инициативах страны это не предусмотрено, потому что существует спотовая цена, а есть контрактная — и их важно различать.

«И наш президент тоже говорил о том, что мы продаем газ для тех, кто заключил с нами долгосрочный контракт, по договорной цене. И она существенно ниже, чем спотовая. Здесь, если и рассматривать, нужно очень аккуратно к этому подходить», — пояснил он.

Ранее в Европе произошел скачок спотовой цены на газ. Цены на рынке фьючерсов продолжают колебаться: 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара, а 16 сентября упали более чем на 10%. При этом 17 сентября они снова выросли — на 4,6%, а 20 сентября увеличились почти на 12%.

По итогам торгов 21 сентября цена вновь снизилась, остановившись на отметке 876 долларов за одну тысячу кубометров. При этом в течение дня стоимость сильно скакала и поднималась вплоть до 920 долларов.