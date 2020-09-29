Нагорный Карабах сообщил о 84 погибших военных за два дня боев

Нагорный Карабах сообщил еще о 26 погибших военнослужащих в боях с противником в зоне карабахского конфликта в понедельник.

Таким образом, как пишет РИА «Новости», в общей сложности на сайте ведомства опубликованы имена уже 84 погибших военных.

Президент Карабаха Араик Арутюнян заявил, что необходимо быть готовыми к длительным боевым действиям, пишет «Интерфакс». По его словам, по итогам двух дней боев ни одна из сторон не получила тактического преимущества.

Азербайджан, по его словам, задействовал все имеющееся вооружение.

«Для нас приоритетом является безопасность, мы должны выиграть в этой войне. Сейчас мы воюем против турецко-азербайджанского тандема, и здесь вопрос не только в Арцахе (армянское название Карабаха — прим. ред.), это вы должны знать», — отметил Арутюнян.

Бои в приграничных областях Армении и Азербайджана начались в минувшее воскресенье, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Баку заявил, что армия соседней страны использовала артиллерию для обстрела территории. Ереван, в свою очередь, обвинил Азербайджан в ударах «Градами» по территории Нагорного Карабаха и городу Степанакерту.

Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и любые попытки радикализации конфликта.