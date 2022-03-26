Нагорный Карабах перешел на военное положение

На территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) введено военное положение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы НКР Ваграм Погосян.

Соответствующее распоряжение подписал президент НКР Араик Арутюнян. Его пост в Fасеbооk (соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией) с сообщением о вводе военного положения опубликовало РИА «Новости».

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», — написал Арутюнян.

Регион находится в зоне конфликтов интересов Армении и Азербайджана. Разногласия стран относительно спорной территории имеют большую историю и продолжаются в течение нескольких столетий.

Последние боевые столкновения на территории Нагорного Карабаха произошли осенью 2020 года. Остановить их удалось только после того, как президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение по разрешению ситуации в регионе.

Путин на последней встрече со сторонами конфликта заявил, что Россия сделает все для мирного процесса переговоров о статусе принадлежности НКР.