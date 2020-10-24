Нагорный Карабах обвинил азербайджанских солдат в переодевании в армянскую форму

Военные Азербайджана периодически совершают нападения в форме армянских солдат. И для этого у них есть несколько причин. Об этом рассказал омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян.

По его мнению, азербайджанцы хотят запутать армянских солдат и за их счет добиться успеха. Также он предположил, что таким образом они хотят искусственно сократить количество своих жертв и увеличить число погибших на стороне противника.

Бегларян сообщил, как несколько недель назад в ходе атаки на Матакис отступили азербайджанские военные. Тогда они оставили после себя более 40 переодетых солдат.

«Не исключено, что количество таких жертв будет значительно больше. Вполне возможно, что некоторые из них были наемными террористами», — написал он в своем аккаунте Facebook.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов вернуться к мирным переговорам по урегулированию карабахского конфликта, если Армения прекратит огонь.

В субботу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что армянам приходится воевать сразу с тремя противниками в Нагорном Карабахе и это сильно усугубляет конфликт, уточняет Ura.ru.