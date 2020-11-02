Нагорный Карабах объявил об уничтожении «20 турецких спецназовцев»

В аппарате главы Нагорного Карабаха объявили об уничтожении «20 турецких спецназовцев». Они находились в Аскеранском районе.

Об уничтожении отряда турецких военных рассказал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook. Из 22 человек уничтожены 20. Еще двоим дали уйти, чтобы они смогли рассказать о произошедшем. Карабахский отряд возглавлял Роланд Айдинян. Встреча с противником произошла у села Аветараноц Аскеранского района Карабаха.

Позднее с бойцами отряда побеседовал президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

Ранее Азербайджан объявил, что военные сбили армянский штурмовик Су-25. На что армия Карабаха ответила заявлением об уничтожении танка противника. При этом сейчас в Нагорном Карабахе официально действует режим перемирия.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в конце сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и ударах по мирному населения региона.