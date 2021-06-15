Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что правительство страны не будет признавать договоренности Владимира Путина и Джо Байдена по Украине. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал это в своем Telegram-канале. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

«Наглость, конечно, второе счастье, но когда есть только наглость, то это — украинская дипломатия», — написал он.

Также Пушков прикрепил к посту видео с мальчиком, который ноет из-за того, что ему не досталась шоколадка. Сенатор добавил, что «Киев много чего не признает, только его не обо всем спрашивают».