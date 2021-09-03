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    03 сентября 2021, 00:36

    Наглость будущей свекрови чуть не испортила свадьбу невесте

    Александра Ломейко

    Будущая свекровь не на шутку разозлила невесту прямо на свадьбе. Женщина помешала жениху пройти к алтарю, испортив торжественную церемонию.

    Недовольством родственницей поделилась на Reddit одна из пользователей. Она продемонстрировала видео, на котором запечатлела приглашенную.

    Наглость будущей свекрови чуть не испортила свадьбу невесте | Изображение 1Источник фото: Reddit

    В кадр попала женщина, которая шла к своему месту, не обращая внимание на жениха. Тот немного посторонился и закатил глаза.

    «Подруга моего свекра прошлась перед моим женихом к алтарю и разрушила нашу церемонию. Потом она игнорировала нас все выходные», — пожаловалась автор поста.

    В комментариях невесте посочувствовали, заподозрив у свекрови «нарциссическое расстройство личности».

    «Она пытается акцентировать внимание публике на себе. Не позволяйте испортить вам праздник», — писали пользователи.

    Некоторые заметили, что на лице жениха нет ни тени удивления. Другие подчеркнули, что свекрови следовало бы выбрать другой наряд.

    «Она надела светлое платье. Мерзкая женщина», — заключили в Сети.