Наглость будущей свекрови чуть не испортила свадьбу невесте

Будущая свекровь не на шутку разозлила невесту прямо на свадьбе. Женщина помешала жениху пройти к алтарю, испортив торжественную церемонию.

Недовольством родственницей поделилась на Reddit одна из пользователей. Она продемонстрировала видео, на котором запечатлела приглашенную.

Источник фото: Reddit

В кадр попала женщина, которая шла к своему месту, не обращая внимание на жениха. Тот немного посторонился и закатил глаза.

«Подруга моего свекра прошлась перед моим женихом к алтарю и разрушила нашу церемонию. Потом она игнорировала нас все выходные», — пожаловалась автор поста.

В комментариях невесте посочувствовали, заподозрив у свекрови «нарциссическое расстройство личности».

«Она пытается акцентировать внимание публике на себе. Не позволяйте испортить вам праздник», — писали пользователи.

Некоторые заметили, что на лице жениха нет ни тени удивления. Другие подчеркнули, что свекрови следовало бы выбрать другой наряд.

«Она надела светлое платье. Мерзкая женщина», — заключили в Сети.