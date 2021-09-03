Наглость будущей свекрови чуть не испортила свадьбу невесте
Будущая свекровь не на шутку разозлила невесту прямо на свадьбе. Женщина помешала жениху пройти к алтарю, испортив торжественную церемонию.
Недовольством родственницей поделилась на Reddit одна из пользователей. Она продемонстрировала видео, на котором запечатлела приглашенную.
В кадр попала женщина, которая шла к своему месту, не обращая внимание на жениха. Тот немного посторонился и закатил глаза.
«Подруга моего свекра прошлась перед моим женихом к алтарю и разрушила нашу церемонию. Потом она игнорировала нас все выходные», — пожаловалась автор поста.
В комментариях невесте посочувствовали, заподозрив у свекрови «нарциссическое расстройство личности».
«Она пытается акцентировать внимание публике на себе. Не позволяйте испортить вам праздник», — писали пользователи.
Некоторые заметили, что на лице жениха нет ни тени удивления. Другие подчеркнули, что свекрови следовало бы выбрать другой наряд.
«Она надела светлое платье. Мерзкая женщина», — заключили в Сети.