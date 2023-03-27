Мир 27 марта 2023, 10:46 «Наглость альянса». В Китае раскритиковали ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии Читатели «Гуанча» раскритиковали ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии РИА «Новости»

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Ответ НАТО на решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии вызвало резкую критику у читателей китайского издания «Гуанча». В комментариях многие отметили, что блок уже не раз демонстрировал свою наглость, сообщило РИА «Новости».

По мнению пользователей, альянс в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, забывая о своих собственных действиях. Один из участников обсуждения в связи с этим поинтересовался, почему НАТО не осуждает власти США и Великобритании за предоставление атомных подводных лодок Австралии.

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«США и Запад запугивают слабых и боятся сильных», — заметил другой пользователь.

Еще один комментатор выразил уверенность, что реакция НАТО говорит о том, что Россия поступает правильно.

Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил, что страна закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску после этого выступила с заявлением, что ядерная риторика России «опасна и безответственна».