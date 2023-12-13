Мир 13 декабря 2023, 11:19 Наглое поведение Зеленского в конгрессе США обернется катастрофой — Филиппо Политик Филиппо: наглость Зеленского лишила Украину шанса на большую помощь США Cliff Owen/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе вел себя слишком нагло. Это не позволит его стране получить дополнительную финансовую помощь США, заявил в своем X (бывшем Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Новая катастрофа для Зеленского, который сегодня совершил очень большую ошибку в американском конгрессе! <…> [Он] укрепил решимость тех, кто хочет прекратить любую помощь Украине. Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!» — заявил политик.

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Флориана Филиппо возмутили слова президента о конгрессменах, которые не поддержат выделение 61 миллиарда долларов на нужды Украины. Владимир Зеленский назвал «марионетками Путина» всех, кто проголосует против этого транша. Французский политик заявил, что такая наглость привела американцев в ярость. По его мнению, это лишило страну шанса на дополнительную помощь США.

Владимир Зеленский просил американское руководство о поставке комплексов ATACMS большей дальности, артиллерийских боеприпасов и других вооружений. Президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции, что без допфинансирования Белый дом не сможет продолжать помогать.