Мир 15 февраля 2024, 08:01 «Наглая ложь». В Турции отреагировали на возможные санкции ЕС из-за России РИА «Новости»: Турция изучает данные о готовности ЕС ввести санкции из-за России РИА «Новости»

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Информация о том, Турция якобы помогает России в военных целях и обходе санкций не соответствует действительности. Таким образом в интервью РИА «Новости» турецкий дипломатический источник прокомментировал сообщения агентства Bloomberg о готовности ЕС ввести санкции против турецких фирм.

«Заявления о том, что мы якобы помогаем России в военных целях и обходе санкций — наглая ложь», — заметил собеседник.

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По его мнению, на Западе пытаются подорвать посреднические усилия Турции по урегулированию конфликта на Украине. По данным Bloomberg, европейские санкции могут коснуться компаний из Турции, Китая, Таиланда, Индии, Казахстана и ряда других стран. В ЕС настаивают на том, что эти государства якобы поддерживают военные усилия России на Украине.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал западные страны остановить поддержку Украины. По мнению дипломата, это лишь «подливает масла в огонь».