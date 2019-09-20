«Нафтогаз» призвал Украину готовиться к остановке транзита российского газа

Украинские власти должны продолжить подготовку к остановке транзита российского газа. Она должна произойти 1 января 2020 года. Такое мнение высказал исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

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«Время до завершения контракта истекает <…> Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», — написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что обсуждения нового контракта пока так и не начались. По его словам, Россия «не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны».

Витренко заявил также, что Киев не должен позволять Москве использовать консультации по транзиту газа для оправдания строительства «Северного потока — 2».

В Брюсселе 19 сентября прошел очередной раунд консультаций между представителями России, Украины, и Европейской комиссии на тему использования украинской ГТС после окончания контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, между тем, заявил, что риск не подписать новый договор остается. Об это сообщило РИА «Новости».

Ранее Оржель сказал, что Украина поддержит позицию Еврокомиссии. Европейская сторона предложила «Газпрому» бронировать «транзит на десятилетний срок со среднегодовым объемом 60 миллиардов кубометров газа». Еще 30 миллиардов кубов в год будут доступны для других компаний или для краткосрочных контрактов «Газпрома».

Москва ранее говорила о том, что предложение должно быть коммерчески выгодным для нее. Также Украина должна подготовить план модернизации своей газотранспортной системы. Кроме того, Россия подчеркнула, что «Нафтогаз» и «Газпром» должны уладить свои споры в международных арбитражах.