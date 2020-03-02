«Нафтогаз» заподозрили в завышении цен

ИА НСН обратило внимание на то, что «Нафтогаз» мог злоупотребить своим монопольным положением на рынке энергоресурсов и завысить цены с первого января 2018 года. По данным информагентства, госкомпания пообещала снизить на 15% цены для населения страны. Таким образом, без учета НДС и прочих наценок стоимость тысячи кубометров газа составит 3,95 тысячи гривен.