«Нафтогаз» заявил о масштабном повреждении предприятий ТЭК Украины

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что ракетные удары повредили инфраструктуру предприятий топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, потеряны многие нефтяные и перерабатывающие активы. Витренко упомянул Шебелинский газоперерабатывающий завод, который остановлен и не сможет работать в ближайшее время. Аналогичная ситуация и с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» объявила о техническом дефолте. Срок выплат держателям еврооблигаций истек 26 июля. Кабмин Украины не предоставил отсрочку по выплатам — не разрешил «выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов по выпуску 2022 года и процентов по выпуску 2024 года».

Власти Украины передадут «Нафтогазу» национализированную сеть заправок.