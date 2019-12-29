«Нафтогаз» заявил, что окончательных текстов соглашений с «Газпромом» еще нет

«Последние несколько дней наша команда работала с Россией над согласованием текстов договоров в выполнении подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений состоянию на сейчас нет», — написал глава «Нафтогаза».

Он отметил, что речь идет о трех документах: договоре между «Оператором ГТС Украины» (ОГТСУ) и «Газпромом», документе об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также стороны работают над мировым соглашением между компаниями.

В конце 2019 года заканчивается срок действия контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу. В рамках трехсторонней встречи в Минске стороны подписали транзитное соглашение на пять лет с возможностью продления до 10 лет.

Ранее по решению Стокгольмского суда «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов.

Сейчас Москва и Киев продолжают вести переговоры по газу, чтобы добиться выполнения совместного газового протокола о сотрудничестве, подписанного в Минске.