«Нафтогаз» заявил, что не подавал новых исков к России

«„Нафтогаз“ не подавал новых исков против „Газпрома“. Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас „Газпромом“. Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы Украинского государства», — сказано в сообщении.

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Коболев также отметил, что украинская сторона не отказывалась покупать российский газ по «справедливым» ценам рынка. По его словам, именно «Газпром» отказывается следовать своим обязательствам по договору.

Кроме того, глава «Нафтогаза» заявил, что «шуметь действительно не надо», так как Украина получает газ из трех стран Евросоюза по существующим газопроводам.

«Кроме „Нафтогаза“, их использует еще много других европейских компаний. <…> Они покупают этот газ на рынке ЕС, где судьба „Газпрома“ начала снова сокращаться и составляет в настоящее время около 32%. То есть называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря», — написал Коболев.

В конце он решил соблюсти «баланс справедливости» и прокомментировал «корректные» слова Путина о том, что Украина должна до начала 2020 года внедрить европейское законодательство.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что «Нафтогаз» подал новый иск, хотя Москва готова договариваться и прийти к соглашению.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять „Нафтогаз“ предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?» — заявил российский лидер, пишет РИА «Новости».

Путин также отметил, что Киев должен имплементировать европейские нормы в законодательство и Россия «готова к этому».