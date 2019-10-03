«Нафтогаз» захотел получить газу из Туркмении

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что компания надеется получать газ из Туркмении на российско-украинской границе. Для этого «Газпром» должен разблокировать доступ к нему.

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«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Также он выразил уверенность, что Киеву не придется продлевать контракт с «Газпромом», поскольку Украина в срок выполнит требования Евросоюза до конца года.

По его словам, Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг внедрит в свои нормативные акты европейские сетевые кодексы. Речь идет о документах по балансировке, тарифам и распределению мощностей.

При этом Витренко отметил, что даже если Украина не сможет вовремя внедрить нормы ЕС, Киев все равно сможет использовать короткие контракты по рыночным ценам.

«Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям», — объяснил исполнительный директор «Нафтогаза».

Десятилетний контракт «Газпрома» с «Нефтегазом» на поставку российского газа в Европу заканчивается 31 декабря. Российская компания не раз заявляла, что готова его продлить на выгодных условиях.