Мир 23 июня 2023, 14:31 «Нафтогаз Украины» обратился в суд США для взыскания с России 5 млрд долларов «Нафтогаз Украины» инициировал взыскание с России 5 млрд долларов через суд в США РИА «Новости»

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«Нафтогаз Украины» и пять связанных с ним компаний обратились в окружной суд в Колумбии (США), потребовав принудительно взыскать с России компенсацию за убытки и имущество, утраченное в Крыму. Речь идет о сумме в пять миллиардов долларов. Информация об обращении в суд появилась на официальном сайте украинской госкомпании.

По словам главы группы группы «Нафтогаз» Алексея Чернова, для взыскания решили использовать все доступные механизмы, так как «Россия добровольно не выплатила средства, как это предусмотрено решением арбитража».

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Решение, о котором напомнил Чернов, вынес арбитражный суд в Гааге. В апреле он обязал Россию выплатить компенсацию «Нафтогазу». Причем ее сумма должна была быть соразмерной рыночной стоимости активов украинской компании в Крыму до их экспроприации.

«Нафтогаз» уже объявлял, что Украина будет добиваться принудительного исполнения решения суда в тех странах, где есть активы России. В компании поясняли, что такая возможность предусмотрена Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, уточнил РБК.