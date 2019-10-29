«Нафтогаз»: Украина заполнит газовые хранилища водородом из Европы

Глава «Нафтогаза» высказал мнение, что Украина сможет хранить водород для тех европейских стран, которые развивают альтернативную энергетику, в случае прекращения Россией транзита природного газа через Украину.

У Украины могут возникнуть сложности в случае прекращения Россией транзита газа в страны ЕС через ее ГТС, которая станет убыточной по причине того, что инвесторы не захотят вкладываться в некоммерческий бизнес. Для того, чтобы обеспечить хотя бы «безубыточность» своей ГТС, Украина рассматривает вариант хранения и транспортировки водорода.

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Витренко также назвал другой вариант — транспортировка газа из Румынии в Словакию и Польшу. При этом он подчеркнул, что доходы от такого использования ГТС будут несравнимо меньше, чем от транспортировки российского газа.

«В ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, как получаем сейчас, когда есть транзит», — сказал он.

Сегодня прошли трехсторонние консультации между Россией, Украиной и ЕС по продлению соглашений о транзите. Действующий 10-летний договор на транзит российского газа по территории Украины заканчивается в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».