«Нафтогаз»: Украина не виновата в отсутствии прямых поставок российского газа

Как он заявил в эфире «Радио свободы», представители госвласти не вводили никаких запретов на это. По словам Витренко, причина кроется в том, что «Газпром» несколько лет назад решил прекратить подачу газа. Исполнительной директор «Нафтогаза» отметил, что компания пыталась обеспечить страну горючим и провести переговоры о поставках по другим маршрутам.

Юрий Витренко ответил на вопрос о том, мог ли «Нафтогаз» иметь какую-то «дочку», чтобы напрямую покупать газ у «Газпрома». Он сказал, что, в принципе, это возможно. Но обсуждать такие действия пока преждевременно. Топ-менеджер подчеркнул, что сейчас на этот счет нет таких «планов, переговоров, мыслей».

Россия перестала напрямую поставлять газ на Украину в 2015 году. Во время переговоров о продлении контракта о транзите российского газа в ЕС через Украину шла речь и о возможности возобновления поставок. Но в итоге стороны подписали договор без упоминания продажа газа Киеву. Этот вопрос страны договорились обсудить позже.

Ранее стало известно, что новым финансовым директором «Нафтогаза» стал Петрус Стефанус ван Дрил. Ранее он работал в британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell.