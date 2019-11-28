США включат борьбу с «Северным потоком —2» в оборонный бюджет Подробнее

Витренко напомнил, что после запуска «Северного потока — 2» Украина рискует полностью потерять транзит голубого топлива через свою территорию. Таким образом, по экономике страны будет нанесен очень сильный удар. По его словам, российский газопровод радикально изменит схему транзита. Ожидалось, что голубое топливо будет идти с востока на запад.

«Теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере — и это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров ЕС должна это осознавать», — указал глава «Нафтогаза».