«Нафтогаз»: участие Германии в «Северном потоке — 2» способствует удушению украинской экономики
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко пришел к выводу, что «экономическому удушению» Незалежной способствует участие Германии в проекте «Северный поток — 2». Топ-менеджера процитировало РИА ФАН.
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Витренко напомнил, что после запуска «Северного потока — 2» Украина рискует полностью потерять транзит голубого топлива через свою территорию. Таким образом, по экономике страны будет нанесен очень сильный удар. По его словам, российский газопровод радикально изменит схему транзита. Ожидалось, что голубое топливо будет идти с востока на запад.
«Теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере — и это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров ЕС должна это осознавать», — указал глава «Нафтогаза».