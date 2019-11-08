«Нафтогаз»: споры с «Газпромом» не являются преградой для контракта

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал надуманными проблемами споры между украинской компанией и «Газпромом», а также отсутствие контакта между сторонами. По его словам, эти вещи не имеют отношения к новому контракту на транзит газа.

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Он объяснил на своей странице в Facebook, что новый контракт заключается не с «Нафтогазом», а с оператором газотранспортной системы. Такой механизм является следствием разделения компании и отвечает предложению российской стороны «начать отношения по транзиту с чистого листа».

Витренко тем не менее подчеркнул, что начать «с чистого листа бумаги не означает, что старые листы бумаги исчезают». При этом исполнительный директор украинской компании отметил, что старые иски должны рассматриваться в судах.

RT написал, что украинский «Нафтогаз» хочет взыскать с российского «Газпрома» три миллиарда долларов до конца 2020 года. В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак, давая оценку иску «Нафтогаза» к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов, заявил, что нужно вернуться «к теме урегулирования на базе „нулевого“ варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».

Контракт на поставку газа истекает между Россией и Украиной в конце 2019 года.