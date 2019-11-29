«Нафтогаз» заявил о невозможности принудительно взыскать долг с «Газпрома»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на проблемы с принудительным взысканием с «Газпрома» трех миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, суды в Германии, Польше и Молдове приступают к рассмотрению этого дела с разной готовностью.

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«В Германии мы не можем, приступить к принудительному взысканию. И в Польше у нас проблемы, в Молдавии у нас проблемы», — приводит слова Витренко «Интерфакс».

Исполнительный директор «Нафтогаза» добавил, что в некоторых странах взыскивать деньги с «Газпрома» легче, а в некоторых — «скажем так дипломатически, сложнее».

Министр энергетики России Александр Новак считает, что комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» пока рано. Так он ответил на предложение директора украинской компании выплатить газом долг, который возник после решения Стокгольмского арбитража.