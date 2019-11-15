«Нафтогаз» решил сорвать поставки российского газа

По мнению Юшкова скидка, которую Владимир Путин предложил Украине, не вредит финансовым интересам «Газпрома».

«История со скидкой в 25% не очень напряженная для нас. Украина сейчас покупает российский газ у европейских посредников с надбавкой. А продажа газа напрямую, по нынешней цене для европейцев, как раз и будет составлять реальное снижение газа для украинцев», — пояснил эксперт.

Он отметил, что «Нафтогаз» хочет любым способом прекратить поставки газа из России в Европу.

«Хотя украинские власти, в отличие от „Нафтогаза“, занимают конструктивную позицию и понимают, что без транзита не будет и реверса российского газа из Европы. Соответственно, Украина недополучит 30% потребляемого газа», — пояснил Юшков.

По его словам, отсутсвие украинского транзита станет помехой для «Газпрома», однако российская компания все равно исполнит свои обязательства.

«„Турецкий поток“ и „Северный поток 2“ должны были дать суммарно Европе 86,5 млрд кубов газа — ровно столько мы в прошлом году закачали через Украину. Без транзита будет другая схема. „Газпром“ уже закачал в европейские хранилища впервые в истории очень много газа — они заполнены на 100%. Еще газ он будет присылать по всем другим газопроводам и, если потребуется, закупать для европейцев в счет своих контрактов. СПГ. Надо продержаться до марта, а к июлю 2020 будет достроены „Турецкий поток“ и „Северный поток 2“ и надобность в Украине вообще отпадет», — уточнил аналитик.

«Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%». Путин — о «полном контакте» с Зеленским Подробнее

Юшков убежден, что подобные действия «Нафтогаза» являются следствием проамериканской политики.

«Эта украинская компания связана с американскими политиками. США выиграют от срыва поставок российского газа в Европу. Из-за паники в этом случае возрастут цены, может освободиться место, которое быстро займут американцы со своим СПГ. И всячески будут навязывать Европе мнение, что Россия ненадежный поставщик», — добавил он.

Ранее Владимир Путин на саммите БРИКС напомнил о готовности РФ снизить цену на газ для Украины. Однако Зеленскому необходимо заключить «полный контакт».