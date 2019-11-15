  • «Нафтогаз» решил сорвать поставки российского газа

    15 ноября 2019, 17:20

    Ольга Ситникова

    «Нафтогаз» стремится любыми способами отказаться от поставок газа из России, сообщила НСН со ссылкой на ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

    По мнению Юшкова скидка, которую Владимир Путин предложил Украине, не вредит финансовым интересам «Газпрома».

    «История со скидкой в 25% не очень напряженная для нас. Украина сейчас покупает российский газ у европейских посредников с надбавкой. А продажа газа напрямую, по нынешней цене для европейцев, как раз и будет составлять реальное снижение газа для украинцев», — пояснил эксперт.

    Он отметил, что «Нафтогаз» хочет любым способом прекратить поставки газа из России в Европу.

    «Хотя украинские власти, в отличие от „Нафтогаза“, занимают конструктивную позицию и понимают, что без транзита не будет и реверса российского газа из Европы. Соответственно, Украина недополучит 30% потребляемого газа», — пояснил Юшков.

    По его словам, отсутсвие украинского транзита станет помехой для «Газпрома», однако российская компания все равно исполнит свои обязательства.

    «„Турецкий поток“ и „Северный поток 2“ должны были дать суммарно Европе 86,5 млрд кубов газа — ровно столько мы в прошлом году закачали через Украину. Без транзита будет другая схема. „Газпром“ уже закачал в европейские хранилища впервые в истории очень много газа — они заполнены на 100%. Еще газ он будет присылать по всем другим газопроводам и, если потребуется, закупать для европейцев в счет своих контрактов. СПГ. Надо продержаться до марта, а к июлю 2020 будет достроены „Турецкий поток“ и „Северный поток 2“ и надобность в Украине вообще отпадет», — уточнил аналитик.

    «Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%». Путин — о «полном контакте» с Зеленским

    Подробнее

    Юшков убежден, что подобные действия «Нафтогаза» являются следствием проамериканской политики.

    «Эта украинская компания связана с американскими политиками. США выиграют от срыва поставок российского газа в Европу. Из-за паники в этом случае возрастут цены, может освободиться место, которое быстро займут американцы со своим СПГ. И всячески будут навязывать Европе мнение, что Россия ненадежный поставщик», — добавил он.

    Ранее Владимир Путин на саммите БРИКС напомнил о готовности РФ снизить цену на газ для Украины. Однако Зеленскому необходимо заключить «полный контакт».