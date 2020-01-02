«Нафтогаз» рассказал о рисках из-за соглашения с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объявил, что компания взяла на себя риски в связи с несовершенством украинских законов, которые пока не соответствуют европейским. По его словам, это элемент компромисса со стороны Киева.

На пресс-конференции Коболев объяснил, что «Газпром» знал о несоответствии украинских законов европейским с точки зрения законодательства и регуляторных актов, и российская компания не захотела брать риски на себя. Тогда «Нафтогазу» пришлось выступить в роли буфера между «Газпромом» и Украиной.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — объяснил Коболев, его цитирует РИА «Новости».

Переговоры делегаций России и Украины в Вене проходили с 26 декабря. Стороны прорабатывали три документа: соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом», договор об организации транзита и мировое соглашение об отказе от взаимных претензий. Вечером 30 декабря был подписан пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.

Для перехода Украины на европейские правила управления газотранспортной системой была создана отдельная компания-оператор. «Нафтогаз» выполняет в транзитной схеме роль компании-организатора и берет на себя соответствующие риски.