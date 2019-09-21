«Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа

Специалисты украинской госкомпании «Нафтогаз» определили тарифы транзита газа из России в Европу через ГТС Украины на ближайшие пять лет. Расчеты производились с учетом объема бронирования мощности.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, до 2024 года при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубических метров газа на 100 километров.

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При бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара за одну тысячу кубических метров на 100 километров.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина рассматривает возможность закупки российского газа.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии. Об этом сообщил RT.

В рамках газовой встречи Москва предложила предложила Киеву продлить действующий контракт.

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что во время обсуждения поднимались темы возможных объемов поставок газа, а также судебных споров «Нафтогаза» и «Газпрома».