«Нафтогаз» предупредил о двукратном росте цен на газ в Европе

«Кризисные цены спрогнозировать сложно, но, думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться… Рост цены в Евросоюзе будет означать рост цены на Украине», — отметил он.

Пока давать точный прогноз сложно, считает Коболев. Однако он предложил вспомнить аналогичные ситуации в прошлом. Например, в марте 2018 года «Газпром» якобы отказался поставлять предоплаченный газ, из-за чего стоимость на топливо за несколько часов выросла на 80%.

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При этом главе компании видится маловероятным сценарий, при котором «Газпром» продолжит поставлять топливо на транзит и при этом не заключит договор с Киевом, отметил сайт RT.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» истекает 31 декабря. Украина надеется, что российская компания и новый оператор ГТС, отделенный от «Нафтогаза», в итоге подпишут новый документ о транзите и продолжат прокачку топлива через Украину на новых, европейских, условиях. Киев настаивает, чтобы новое соглашение было рассчитано на 10 лет с гарантированными объемами прокачки. В то же время «Газпрому» выгоднее однолетний договор.