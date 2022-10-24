«Нафтогаз» предрек худшую зиму в истории Украины | 360°

Мир 24 октября 2022, 20:40 «Нафтогаз» предрек худшую зиму в истории Украины Глава «Нафтогаза» Витренко: предстоящая зима будет худшей в истории Украины РИА "Новости"

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Проблемы с отоплением и электричеством сделают предстоящую зиму худшей в истории Украины. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко немецкой газете Handelsblatt.

«Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением. Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%», — сказал Витренко.

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Он добавил, что стране необходима помощь партнеров. По словам главы компании, на Украине уничтожено порядка 40% объектов электроэнергетики. Для их восстановления властям приходится постоянно отключать подачу электроэнергии.

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«Кроме того, все нефтеперерабатывающие заводы уничтожены», — подчеркнул Витренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал население страны сократить потребление электричества в период с 17:00 до 23:00.

Через несколько дней власти Черкасской области ввели в регионе график отключения света. Свои действия они объяснили сверхкритичной обстановкой, а также попросили людей сделать запасы еды и воды. Подобную меру с графиком ввели и в некоторых других регионах Украины.