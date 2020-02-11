«Нафтогаз» пожаловался на невыплаченную премию за «победу над Россией»

Победа в Стокгольмском арбитраже стала примером победы над «колониальной политикой» России, но премию за участие в этом знаковом событии исполнительному директору «Нафтогаза» Юрию Витренко до сих пор не выплатили.

На своей странице в Facebook он пожаловался, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, несмотря на заявление Витренко, выплачивать премию не торопится. Он напомнил, что невыплата зарплаты является уголовным преступлением, тем более, что компания «экстраординарным достижением» обязана лично Витренко.

«Общество должно знать, насколько справедлив был бонус за победу в Стокгольмском арбитраже. Учитывая резонанс, который получил этот вопрос, правительство или совет компании должны объяснить, кто это сделал. Иначе возникает подозрение, что чиновники хотят присвоить чужую славу», — написал Витренко.

По его мнению, зарплата бизнесменов зависит от дохода, который они приносят компании. В этом они отличаются от чиновников, чье жалование должно соответствовать их квалификации, и в основном состоять из фиксированной части.

Юрий Витренко также заявил, что готов разделить свою премии с согражданами, если правительство поделится с украинцами 10,1 миллиардами долларов, полученными от «Газпрома».

Неделей ранее Витренко похвастался общим доходом компании «Нафтогаз» за транзит российского газа. Он составляет 578,4 миллиона долларов, это треть украинского бюджета.