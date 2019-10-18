«Нафтогаз» потребует с «Газпрома» $11 млрд за остановку транзита

Ранее глава «Газпрома» заявлял, что для заключения нового контракта нужно урегулировать все судебные разногласия между компаниями. В частности, предлагалось просто полностью отозвать все судебные иски и подвести черту. При этом Миллер отмечал, что Россия может поставлять газ на Украину на 20% дешевле, чем сейчас Киеву обходятся реверсные поставки.

Путин допустил продление на год газового контракта с Украиной Подробнее

Юрий Витренко заявил, что согласен только с тем, что цена на импортный газ для Украины действительно может быть дешевле на 20%. Но для этого России нужно выполнить для этого несколько условий. А прежде всего отказаться от доминирующего положения на европейском рынке.

В качестве шагов для выполнения этого руководитель «Нафтогаза» назвал следующие пункты: прекратить отказывать европейским компаниям в переносе точек передачи газа на границу Украины и России. «Газпрому» нужно предлагать свои контракты другим газодобывающим компаниям России, таким образом выполняя функцию единого экспортного канала.

Кроме того, «Газпрому» нужно открыть дорогу к рынкам Украины и Европы компаниям из Средней Азии.

Срок действующего договора о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце этого года. Сейчас Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают вопрос о том, что делать с новым документом. Киев и Брюссель настаивают на долгосрочной версии, которая будет рассчитана на 10 лет. Москва заявляет, что можно продлить действующий договор или заключить новый на один год. Ранее о продлении контракта на год заявлял президент России Владимир Путин.