    31 января 2020, 10:16

    «Нафтогаз» потребовал у «Газпрома» больше денег за транзит газа в Европу

    Наза Салех Захи

    «Нафтогаз» с 2020 года повысил тариф для «Газпрома» на транзит российского газа в Европу. Речь идет, по крайней мере, еще о 2%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект соглашения между компаниями.

    Близкие к «Газпрому» и «Нафтогазу» источники рассказали изданию, что положение об увеличении тарифа на 2% фигурировало в подписанном договоре. Но источник РБК в российской газовой компании уточнил, что вместе с основным документом стороны подписали дополнительные соглашения. Они должны повлиять на конечные условия для транзита.

    При этом издание отметило, что если «Газпром» увеличит поставки газа в Европу, то будут действовать повышающие коэффициенты по тарифу. Транзитная ставка может вырасти до 45%.

    Россия и Украина 30 декабря подписали новый договор на пять лет о транзите российского газа в Европу через Украину. Контракт предполагает, что «Нафтогаз» также будет организатором транзита. Общий объем транзита газа в 2020–2024 годах составит 225 миллиарда кубических метров: 65 миллиарда «кубов» — в 2020-м и по 40 миллиардов «кубов» — в 202–2024 годах.

    Ранее «дочка» «Нафтогаза» — «Укргазободыча» — сообщила, что запасы главных газовых месторождений Украины истощились на 80%.