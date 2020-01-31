«Нафтогаз» потребовал у «Газпрома» больше денег за транзит газа в Европу

Близкие к «Газпрому» и «Нафтогазу» источники рассказали изданию, что положение об увеличении тарифа на 2% фигурировало в подписанном договоре. Но источник РБК в российской газовой компании уточнил, что вместе с основным документом стороны подписали дополнительные соглашения. Они должны повлиять на конечные условия для транзита.

При этом издание отметило, что если «Газпром» увеличит поставки газа в Европу, то будут действовать повышающие коэффициенты по тарифу. Транзитная ставка может вырасти до 45%.

Россия и Украина 30 декабря подписали новый договор на пять лет о транзите российского газа в Европу через Украину. Контракт предполагает, что «Нафтогаз» также будет организатором транзита. Общий объем транзита газа в 2020–2024 годах составит 225 миллиарда кубических метров: 65 миллиарда «кубов» — в 2020-м и по 40 миллиардов «кубов» — в 202–2024 годах.

Ранее «дочка» «Нафтогаза» — «Укргазободыча» — сообщила, что запасы главных газовых месторождений Украины истощились на 80%.