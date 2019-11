«Нафтогаз» получил €120 млн на покупку газа у Европы

Однако банк поставил одно условие: закупать газ можно только у компаний из списка ЕБРР.

На закупку топлива «Нафтогазу» выделили 120 миллионов евро. Такая сумма была привлечена банком после размещения еврооблигаций.

Перечень компаний, которые имеют право поставлять газ на Украину, согласован с Европейским банком. В список попало 11 компаний. Среди них французская Engie, немецкие RWE Supply and Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE, британские Shell Energy Europe Ltd, GHG Emissions Traders and Consultants Ltd и EDF Trading Limited, а также чешские CEZ a.s и Alpiq Energy SE, швейцарские MET Gas and Energy Marketing, Axpo Solutions AG и DXT Commodities SA. Все они прошли предварительную квалификацию и получили право участвовать в тендерах на закупку топлива.