«Нафтогаз» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» обратилась в суд с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy. Фирма должна была разрабатывать крупное нефтегазовое месторождение Варвинское в Черниговской области Украины.

Разрешение на освоение месторождения было выдано в июле 2019 года. Об этом сообщил сайт авторитетного американского издания Time.

Иск был подан на минувшей неделе, о факте спора государственной компании с властями стало известно только сейчас. Спор «Нафтогаза» с государством разрешит суд в Киеве. В компании считают, что при выдаче разрешения на разработку власти нарушили закон: первоочередное право на получение такого разрешения было у самого «Нафтогаза», точнее, у одной из дочерних компаний государственной компании.

Мы знаем, что наше предложение было лучше Андрей Кобольев генеральный директор «Нафтогаза».

Одним из основателей фирмы, получившей разрешение на разработку черниговского месторождения, Ukrainian Energy, назван американский бизнесмен Майкл Блейзер. Он родился на Украине, поддерживает Рика Перри, который с марта 2017 года по декабрь 2019 года был министром энергетики США. В мае 2019 года Перри передал президенту Украины Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти Украины в сфере энергетики. Среди них был Блейзер.