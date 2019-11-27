«Нафтогаз» озвучил крайнюю дату для заключения договора на транзит газа

«13 декабря — это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию», — уточнил Витренко.

По его словам, в сложившейся ситуации важно приступить к реальным переговорам, поскольку для решения этого вопроса остается лишь две недели. Он добавил, что сейчас стороны находятся не в стадии переговоров, а в стадии обсуждения. По мнению Витренко, политический импульс может активизировать процесс и в этом случае есть шанс на то, что договор будет подписан в декабре.