«Нафтогаз» ответил главе «Газпрома» по тарифам

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко прокомментировал слова главы «Газпрома» Алексея Миллера. Он заявил, что Украина следует европейской методологии расчета тарифов.

Украинский «Нафтогаз» определил тарифы, которые глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал слишком высокими. С ним согласился и президент России Владимир Путин. Юрий Витренко заявил, что стоимость обусловлена решением принять на Украине европейскую методологию расчета тарифов.

По словам директора «Нафтогаза», актуальные расходы оператора газотранспортной системы и тарифы должны находиться в соответствии.

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«Иными словам, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны „Газпрому“, и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают корригированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», — высказал мнение Витренко на своей странице в Facebook.

Глава «Нафтогаз» добавил, что Россия имеет право направить обращение или к оператору, или к украинской национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В документе должно содержаться обоснование необходимости снизить тариф. Но это возможно лишь в случае, если тариф действительно выше альтернативных или же если экспортирование газа оказывается невыгодным для компании «Газпром».

В конце 2019 года истекает нынешний контракт на транзит российского газа. Российские власти считают, что новый договор имеет смысл подписывать лишь в том случае, если обе стороны прекратят судебные разбирательства и откажутся от претензий друг к другу через международный арбитраж.

Киев заявил: такое решение проблемы неприемлемо. «Нафтогаз» убежден, что «Газпром» ему должен 22 миллиарда долларов.