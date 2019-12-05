«Нафтогаз» ответил главе «Газпрома» по тарифам
Украинский «Нафтогаз» определил тарифы, которые глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал слишком высокими. С ним согласился и президент России Владимир Путин. Юрий Витренко заявил, что стоимость обусловлена решением принять на Украине европейскую методологию расчета тарифов.
По словам директора «Нафтогаза», актуальные расходы оператора газотранспортной системы и тарифы должны находиться в соответствии.
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«Иными словам, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны „Газпрому“, и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают корригированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», — высказал мнение Витренко на своей странице в Facebook.
Глава «Нафтогаз» добавил, что Россия имеет право направить обращение или к оператору, или к украинской национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В документе должно содержаться обоснование необходимости снизить тариф. Но это возможно лишь в случае, если тариф действительно выше альтернативных или же если экспортирование газа оказывается невыгодным для компании «Газпром».
В конце 2019 года истекает нынешний контракт на транзит российского газа. Российские власти считают, что новый договор имеет смысл подписывать лишь в том случае, если обе стороны прекратят судебные разбирательства и откажутся от претензий друг к другу через международный арбитраж.
Киев заявил: такое решение проблемы неприемлемо. «Нафтогаз» убежден, что «Газпром» ему должен 22 миллиарда долларов.